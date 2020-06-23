Стихийная свалка образовалась на Князь-Владимирском кладбище

Заросшие травой могилы, переломанные кресты и перекошенные ограды. На старом Князь-Владимирском кладбище из года в год почти ничего не меняется. Единственное, артефактов становится меньше, многое исчезает. На днях все кладбища Владимирской области вновь открыли для посещений. «Призыв» побывал на городском некрополе вместе с общественниками и обнаружил у входа свалку из строительного и погребального мусора. — Для меня это кладбище – цитадель светлой и доброй памяти о тех наших предках, далеких и недалеких, которые вложили свой вклад, свою жизнь в развитие города Владимира. А люди, которые обязаны охранять это кладбище, занялись святотатством, — возмущается Борис Анчугин, руководитель областной правозащитной организации «Борисвет».

В администрации некрополя заверили, что со своей стороны они всё делают для поддержания порядка. К торжественному дню — Параду Победы, перенесенному на 24 июня, обещают все убрать. — Мы наводим порядок, косим траву рядом с дорогой и в метре от неё. В эти выходные поливка была, благоустройство клумбы, чистим звезду у Вечного огня. Это традиционные ежегодные работы, – рассказал «Призыву» Афган Байрамов, заведующий административно-хозяйственной частью кладбища. – А что касается строительного мусора, это церковь носит после ремонта, я уже один раз целую лодку увозил. Все кресты и памятники на мусорной куче мы уберем.

Однако духовенство версию администрации полностью отрицает. Церковь якобы к свалке никакого отношения не имеет. — Наш строительный мусор утилизируется, у нас есть свой большой мусорный контейнер, мы всё туда сбрасываем. У нас была стройка, от неё осталось лишь несколько досок. Мы перекрывали крышу. А всё что находится за церковью, никогда туда мусор не складывали. Откуда он там взялся я не знаю, честно говоря, – удивляется протоиерей Сергий Фестинатов, настоятель Князь-Владимирского храма. – Да, на кладбище вандализма хватает. У нас есть молодежное движение при храме, они проводят субботники перед Пасхой, например. Благоустраивать чужие заброшенные могилки они однажды попробовали, подкрасить, подлатать. Но ребята выслушали негатив от хозяев – не подходить и не прикасаться к их оградам. У каждого усопшего есть близкие люди, если они обратятся к нам за помощью – навестить порядок, мы, конечно, это сделаем. Хорошо, при въезде на кладбище положили асфальт, уже стало получше.

Краеведы просят не сносить старые памятники на Князь-Владимирском кладбище.

Кладбище основано в конце 18 века, закрыто в 1966 году. Здесь захоронено около 40 известных владимирцев. И у некоторых могилки уже не выглядят как исторический памятник. Старые ограды заменили на современные, однотипные. Старый мрамор сбрасывают и вывозят как простой известняк, говорит Татьян Максимова, один из первых работников «Владимирского некрополя». — Для кого-то будет новостью, что кладбище с 2013 года является памятником культурного наследия. Значит, здесь весь этот ветхий хлам и все старинные артефакты должны сохраняться в своем естественном состоянии, несмотря на то, что они кому-то портят эстетический вид. Кладбище должно быть законсервировано для исследовательской работы, — настаивает Светлана Максимова. – Этот памятник должен находится под муниципальной охраной.

Так или иначе, все «кладбищенские» проблемы ведут в городскую администрацию. В начале марта здесь был создано Попечительство Князь-Владимирского кладбища. Эта организация была создана по инициативе городской Общественной палаты. Краеведы, активисты, чиновники должны были вместе заняться сохранением наследия старинного некрополя. В состав Попечительского совета вошли глава города Ольга Деева, председатель городской Общественной палаты Федор Лавров и начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов, военком Виктор Молоданов. «Призыв» направил запрос в мэрию, чтобы узнать более конкретные планы по благоустройству Князь-Владимирского кладбища в этом году. Ранее мы сообщали о том, что Владимирская областная научная библиотека 25 июня представляет обновленную версию самого полного электронного архива книг и периодических изданий нашего региона.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»