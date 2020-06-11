Стеклянный дворец с воздушным мостом построят во Владимире

Впервые во Владимирской области собираются построить стеклянный дворец. Да еще и с воздушным мостом. И это будет спортивный комплекс. Под него отвели участок на улице Горького площадью 12 гектаров. Размер основной арены — 72 на 36 метров с трибунами для зрителей на 3500 мест, где можно будет проводить как всероссийские, так и международные мероприятия.

Строительство спортивных объектов активно ведется в регионе. Открыты дворцы спорта и ФОКи во Владимире, Судогде, Суздальском, Петушинском, Александровском районах, ещё строится в Киржаче. Эти объекты похожи друг на друга: все с разноцветными фасадами из сэндвич-панелей, с ледовыми аренами или спортивными залами, с раздевалками и туалетами. Плитка и пластик – всё практично и долговечно. Идею такого размаха с возведением двух стеклянных корпусов прежде не обсуждали.

— Прорабатываются варианты размещения 25-метрового бассейна и уличных комплексов для сдачи норм ГТО. Рядом с основным зданием комплекса планируется создать открытые уличные спортплощадки, скейт-парк и площадки для экстремальных видов спорта. Территория спортобъекта будет благоустроена, озеленена и дополнена рекреационной зоной для отдыха, — сообщают в администрации.

Федеральные земли передадут региону под комплексное развитие.

Помимо строительства спортивного дворца концепцией предусмотрена 14-этажная гостиница на 180 мест, отдельный корпус для дополнительного образования детей и подростков, а также три 17-этажных многоквартирных дома. Из практики реализации таких масштабных проектов стоит ожидать появления в первую очередь высоток. В лучшем случае спортивный дворец начнут строить в 2024 году. Концепция стеклянного дворца обсуждалась на градостроительном совете при губернаторе. Как только все его члены утвердят концепцию, специалисты приступят к разработке проекта планировки территории.

Тем временем спортсмены ждут, когда власти разрешат открыть все существующие ФОКи и секции. Пока же они вынуждены тренироваться на любых открытых спортивных площадках. Как проходят тренировки у члена сборной России по легкой атлетике Елены Пановой можно посмотреть в видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»