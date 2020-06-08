Стали известны подробности истории с подкинутым в роддом младенцем

Стали известны новые подробности истории с подкинутым новорожденным. Как рассказал «Призыву» главный врач родильного дома № 2, малышку принесли не к дверям учреждения, а оставили в кустах неподалеку. Все произошло около часа ночи 6 июня. Младенца заметили случайные прохожие. Они-то и обратились к медикам на пост охраны.

— По нашим подсчетам, ребенок провел на улице около двух часов. Малышка новорожденная. Мы ее согрели. Девочка могла просто замерзнуть, — пояснил «Призыву» Евгений Телегин. — Зайдите, занесите в родильный дом малышку, если вам не надо. У нас есть много организаций, которые могут помочь с этим ребенком. Я не понимаю, почему надо было так отнестись к новорожденной малышке.

Медики предполагают, что подкинутый ребенок появился на свет в домашних условиях. Скорее всего, это были срочные роды на 36-37-й недели беременности. Об этом указывает смазка на теле ребенка. Вес девочки — два с половиной килограмма. Кто и почему оставил ее в кустах — главный вопрос. Момент инцидента попал на камеру наружного наблюдения.

Личность мужчины, который подбросил ребенка, устанавливает полиция. Сообщение об обнаружении младенца под стенами родильного дома поступило на пульт дежурного в 4 часа. Новорожденная девочка была завернута в пододеяльник и накрыта курточкой. На голове у младенца была синяя джинсовая шапочка. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Разыскивается подкинувший младенца мужчина.

Ирина Гавриченко, начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области:

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность данного гражданина, разыскивают родственников новорожденной и выясняют обстоятельства, в результате которых младенец оказался на улице.

В связи с этим мы обращаемся ко всем, кто владеет какой-либо информацией о родственниках новорожденной и сведениями о произошедшем, сообщить об этом в полицию.

По словам уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области, важно не просто найти родственников ребенка. Надо понять их мотив. Осуждать раньше времени мать младенца Геннадий Прохорычев не спешит. Известны случаи послеродовых депрессий. Тем более малышка появилась на свет в период пандемии коронавируса. Ситуация могла наложить свой отпечаток на решение избавиться от ребенка.

— Надо понять, что произошло в семье. Может быть, у мамы ребенка не выдержали нервы. Может, еще что-нибудь случилось. Осуждать проще всего. К сожалению, детей всегда бросали, подкидывали. Много людей воспитывалось в детских домах. Я поэтому говорю, что родители не те, кто родил, а те, кто воспитал ребенка, — рассуждает Геннадий Прохорычев. — Плохо, что люди таким образом решают избавиться от младенца. Что они не знают, что есть официальная возможность отказаться от малыша в роддоме. Более того, есть много возможностей получить помощь государства. На время, пока сложно, малыша можно отдать, а потом вернуть в семью. И про это надо говорить, чтобы люди на грани отчаяния знали, как правильно поступить. И бэби-боксы, против которых я выступаю, не заставили бы мужчину положить ребенка именно туда. Это не решает вопрос.

Сейчас девочка находится в больнице. Состояние ее здоровья, на первый взгляд, вопросов не вызывает. А вот родителей крохи есть о чем расспросить. Если вам известны данные о семье младенца, сообщить их можно по телефону : 8 (4922) 37-75-20 (дежурная часть УМВД России по г. Владимиру).

Ранее «Призыв» сообщал, что трехмесячный ребенок скончался от истощения.

Полина Тарбеева

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Владимирской области