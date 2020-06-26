Сроки отключения горячей воды обещали уменьшить

Большие работы по замене теплосетей на Октябрьском проспекте во Владимире завершены. Закончили копать как на проезжей части, так и в районе выезда с Лыбедской магистрали у следственного управления. На двое суток отключали горячую воду у жителей всего юго-западного района. Столько времени понадобилось энергетикам, чтобы врезать новый трубопровод к основной сети. Пока проводилась реконструкция на этом участке, у большинства горожан горячая вода была. Она поступала по временному трубопроводу, который специально монтируют для проведения масштабных работ.



— В этом году в связи с коронавирусом мы взяли на себя повышенные обязательства по сокращению времени отключения горячей воды. На сегодня мы провели опрессовку 50% магистральных и 30% распределительных сетей. Срок отключений во время этих работ был до 7 дней. Больше времени требовалось только там, где выявляли серьезные дефекты, — говорит технический директор компании «ВКС» Марат Шигапов.

В 2020 году реконструкцию проведут на 24 объектах теплосетей Владимира.

Сейчас масштабные работы ведутся на улицах Гороховой и Безыменского. Идёт замена магистрального трубопровода. Впереди еще несколько участков в микрорайоне Доброе. К сентябрю обещают всё закончить. Исключения составляют разрытия, которые в некоторых дворах и на газонах останутся до самой зимы.

Подрядчики не успевают с благоустройством территории после ремонтов теплосетей. Отсюда и жалобы жителей, за что представители компании «ВКС» просят прощения.



Для качественной подготовки к зиме должны в команде работать управляющие компании, дорожники и энергетики. Чтобы вовремя проводить опрессовку не только на теплосетях на улицах, но и внутри домов, а также раскапывать ямы до ремонта дорог, а не после. Такая история произошла на улице Полины Осипенко, 33. Как «Призыв» сообщал ранее, обновлённая проезжая часть пострадала после вторжения сетевиков.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»