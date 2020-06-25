Спортплощадку не будут ремонтировать из-за коронавируса

Спортивную площадку на Диктора Левитана во Владимире, рядом со школой №43 в этом году благоустраивать не будут. Причина — нехватка денежных средств в городском бюджете. Как поясняют в мэрии, это стало результатом целого ряда ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Хотя осенью прошлого года прогнозы чиновников были куда оптимистичнее. И даже сумма на ремонт была озвучена – 2 миллиона рублей.

— Понимая, что для занятий физкультурой необходима приспособленная спортивная площадка, управление образования администрации г. Владимира рассматривает вопрос о том, чтобы благоустроить ее в 2020 году, создав полноценную спортивную площадку: сделать ограждение, травмобезопасное покрытие, установить спортивное оборудование, — ответили в пресс-службе мэрии в ноябре 2019 года.

Мэрия экономит бюджетные средства.

Последние годы вопрос с занятиями физкультурой в школе №43 стоит остро. Прошлым летом после многочисленных жалоб на сильные протечки в спортзале, наконец, починили крышу. На эти цели из городского бюджета было выделено порядка 800 тысяч рублей. Но постоянная сырость дала о себе знать. После проведенных работ в помещении завелся грибок, поэтому по распоряжению Роспотребнадзора и решению суда, спортзал был закрыт почти на 3 месяца. Всё это время дети занимались физкультурой либо в актовом зале, либо на улице, в необорудованном для этого месте. Тогда родительский комитет и учителя обратились с просьбой отремонтировать заброшенную спортивную площадку рядом со школой. Но пока не судьба.

— Сейчас принимаются меры по максимально возможному сокращению расходной части городского бюджета с целью его сбалансированности и гарантирования безусловного выполнения социальных обязательств. Таким образом, планы администрации г. Владимира по благоустройству спортивной площадки у школы №43 перенесены на более поздний срок — до стабилизации экономической ситуации в городе, — пояснили в мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что суздальский стадион «Спартак» ждет второй этап реконструкции.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»