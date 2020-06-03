Спектакль Владимирского театра драмы получил премию Министерства обороны

Владимирский академический театр драмы стал лауреатом премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за спектакль «Молодая гвардия». Это не первая награда, которую коллектив нашего театра получает от военных. Зимой прошлого года наши артисты показали «Молодую гвардию» на территории группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. На открытии 171-го театрального сезона, 19 сентября 2019 года, представитель Минобороны Алексей Чуфанов вручил всем актерам, кто летал на сирийскую передовую, медали «Участнику военных действий в Сирии».

Сценическую версию романа Александра Фадеева поставил режиссер Владимир Кузнецов. В центре сюжета героический подвиг и мученическая смерть юных подпольщиков города Краснодона зимой 1943 года. Премьера спектакля состоялась 20 марта 2015 года – к 70-летию Великой Победы. В этом же году «Молодая гвардия» стала обладателем приза «Бронзовый витязь» XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь».

А в 2017 году спектакль принял участие в уникальном гастрольном туре «Молодая гвардия» шагает по стране. Живите за нас!». Это совместный проект администрации Владимирской области, Владимирского академического театра драмы, всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Стартовал он на родине «Молодой гвардии» в Луганской и Донецкой народных республиках и за 2017 год прошел по всей стране от Санкт-Петербурга до Владивостока. Во время гастрольного тура этот спектакль посмотрели более 25000 зрителей в 33 городах России, в легендарных воинских частях, на площадках трех флотов России.

От всей души поздравляем наш театр с заслуженной наградой!

Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства учреждёна министром обороны России Сергеем Шойгу 21 ноября 2015 года. Она вручается ежегодно за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме Владимирского театра драмы, лауреатами премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства в 2019 году стали народный артист РФ Сергей Безруков, писатель Евгений Прилепин, саксофонист Игорь Бутман, журналист Аркадий Мамонтов, художник Василий Нестеренко, а также Тульский военно-исторический музей и Уральский центр народного искусства.

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы