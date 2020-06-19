Спасатели показали, как оказать помощь утопающему

Владимирский областной отряд спасателей организовал учения на озере Семязино во Владимире. На пляже, несмотря на действующий запрет на купание, яблоку негде было упасть. Так что зрителей было достаточно. Один спасатель якобы тонул, другой проводил операцию по спасению. Одновременно другие спасатели проверяли дно водоема и состояние буйков, огораживающих площадку для купания. Таблички «Купание запрещено» стоят со всех сторон пляжа, но от купания взрослых остановило только присутствие сотрудников МЧС. А детям все было ни по чем.

— В 90% несчастных случаях на воде виноваты сами купающиеся. Среди наиболее распространенных причин это оставление детей без присмотра и нетрезвое состояние, — говорит начальник областного отряда спасателей Денис Попов.

Администрация области и Роспотребнадзор не разрешают пока купание в водоемах.

Официально все пляжи Владимира прошли проверку. Они подготовлены и оборудованы всем необходимым для спасения отдыхающих. Но из-за действующего на территории области режима повышенной готовности находиться на них запрещено. А за купание вообще грозит штраф – от 800 до 4000 рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, на воде уже произошло несколько трагических эпизодов. Накануне нашли тело 17-летнего подростка, утонувшего в Гусь-Хрустальном районе.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»