Советские фонтаны Владимира: где они находились?

Говорят, что первый секретарь Владимирского обкома КПСС Ратмир Бобовиков, приехавший к нам в 1983 году с берегов Невы, вынашивал идею превратить Владимир в маленький Петергоф. Но те несколько фонтанов, что были открыты за 6 лет его правления, погоды не сделали. Зато сколько проектов осталось только на бумаге! Фонтаны у Дворца пионеров, в Добросельском парке, на бульваре художника Иванова, на Студеной горе, возле областной детской больницы. Даже сидящую у главного корпуса бывшего политеха девушку по идее студенток архитектурного факультета хотели превратить в «русалку». Но все-таки десяток интересных фонтанов украсили наш город в годы советской власти. К сожалению, многие из них сохранились только на фотографиях. Рассматривая их, попробуйте вспомнить, где они были сделаны.

Для какого сквера в 50-х годах спроектировал этот фонтан выдающийся владимирский архитектор Александр Столетов? «Рябинка» Комсомольский Первомайский (ныне Никитский) Правильно! Неправильно! - В каком парке фонтан был украшением владимирской ВДНХ, а в 1985 году заменен на более современную конструкцию? Пушкина «Дружба» 850-летия (ныне Центральный) Правильно! Неправильно! - У входа на какой стадион в 50 – 80-е годы стоял этот фонтан? «Юность» «Торпедо» «Строитель» (ныне «Лыбедь») Правильно! Неправильно! - Для какого парка фонтан также спроектировал Александр Столетов? Загородный Сад 16 республик (ныне Патриарший сад) Детский парк у Дворца пионеров (ныне ДДюТ) Правильно! Неправильно! - В каком фонтане купались не только каменные лягушки, но владимирские детишки? В парке 850-летия В сквере у тракторного завода На станции юннатов (ныне Патриарший сад) Правильно! Неправильно! - Какой советский фонтан сначала лишился венчавших его статуй голубей, а потом и сам пропал? В сквере Дома культуры ВХЗ (ныне Дом культуры молодежи) В сквере Дома культуры ВТЗ (ныне Городской Дворец культуры) Перед Домом культуры керамического завода (ныне театр «Разгуляй») Правильно! Неправильно! - Какой советский фонтан ветшает прямо под окнами местных властей? У горадминистрации на ул. Горького Перед зданием «Владимирводоканала» У обладминистрации на Октябрьском проспекте Правильно! Неправильно! - Через какой несохранившийся фонтан был перекинут мостик? В Загородном парке У Вокзального спуска В сквере у ликеро-водочного завода (ныне Молодежный) Правильно! Неправильно! - Какой величавый фонтан вырос в 1985 году на месте вышедшего из строя старого? В Комсомольском сквере В парке 850-летия (ныне Центральный) В сквере Дома культуры ВХЗ (ныне Дом культуры молодежи) Правильно! Неправильно! - Где появился в 1986 году фонтан, струи которого, говорят, бьют из стволов винтовок? У областного УВД В Курсантском сквере У здания Стройтреста на ул. Луначарского (ныне городское УВД) Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Советские фонтаны Владимира: где они находились? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

Фото: fotokto.ru, pastvu.com, lubovbezusl.ru