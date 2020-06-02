Советские фонтаны Владимира: где они находились?

Фототест на знание родного города

Говорят, что первый секретарь Владимирского обкома КПСС Ратмир Бобовиков, приехавший к нам в 1983 году с берегов Невы, вынашивал идею превратить Владимир в маленький Петергоф. Но те несколько фонтанов, что были открыты за 6 лет его правления, погоды не сделали. Зато сколько проектов осталось только на бумаге! Фонтаны у Дворца пионеров, в Добросельском парке, на бульваре художника Иванова, на Студеной горе, возле областной детской больницы. Даже сидящую у главного корпуса бывшего политеха девушку по идее студенток архитектурного факультета хотели превратить в «русалку». Но все-таки десяток интересных фонтанов украсили наш город в годы советской власти. К сожалению, многие из них сохранились только на фотографиях. Рассматривая их, попробуйте вспомнить, где они были сделаны.

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Фото: fotokto.ru, pastvu.com, lubovbezusl.ru

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