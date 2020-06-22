Сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка поддержали всероссийский забег #НеПациент

Сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка присоединились к всероссийскому индивидуальному забегу #НеПациент, который состоялся 21 июня. В акции приняли участие представители территориального банка из всех девяти регионов его присутствия.

Участниками забега #НеПациент стали спортсмены-олимпийцы, политики, представители некоммерческого сектора и просто неравнодушные граждане, которые хотят поддержать врачей, борющихся с распространением COVID-19.

Своей акцией организаторы привлекли внимание общественности к важности укрепления иммунитета с помощью здорового образа жизни, который помог участникам не стать пациентами. По условиям акции, дистанцию для забега каждый мог выбрать самостоятельно, исходя из своих возможностей. В общий зачет шла любая форма активности: от пробежки вокруг своего дома до целого марафона. Организаторы отмечают, что главное – не оставаться в стороне и поддержать акцию. Сделать это можно было, выложив фото или видео с участием в забеге в соцсети под хештегом #НеПациент.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Я рад, что сотрудники Волго-Вятского банка активно включились в акцию #НеПациент и показали свое искреннее стремление поддержать одновременно и врачей, и здоровый образ жизни. Профессия врача – выдающаяся и геройская, особенно в сегодняшних условиях. Каждый день медики встают на стражу нашего здоровья, оберегая самое ценное, что у нас есть. Поэтому вклад каждого участника забега в акцию, символично приуроченную к Дню медицинского работника, так важен и востребован сейчас».

Фото: onf.ru и i.ytimg.com