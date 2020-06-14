Сотрудник РЖД раздал знакомым 300 тонн путевого щебня

Руководителю погрузочно-разгрузочного пункта станции Юрьевец, прозванного в народе «щебнедробилкой», вынесли приговор. Его признали виновным в растрате доверенного ему имущества Горьковской железной дороги. За полгода — с мая по октябрь 2019 года — он передал другим лицам около 300 тонн щебня. Ущерб компании составил более 400 тысяч рублей. Правда, сам злоумышленник не обогатился. Чужое имущество он раздавал бесплатно.

— Ленинским городским судом г. Владимира фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, — сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Владимирской области.

Начальника осудили, а щебнедробилка продолжает пытать местных жителей.

О проблемах, связанных с этой станцией, «Призыв» неоднократно упоминал в своих публикациях. Шум, исходящий со складов, мешает жить соседям. На неспокойное производство регулярно жалуются жители улицы Ноябрьской. Как оказалось, издает грохот на территории промзоны спецоборудование – вибромашина накладная. Дома владимирцев расположены примерно в 500 метрах от техники. В официальном ответе ОАО «РЖД» порекомендовало жителям переадресовать все претензии к своему застройщику.

Еще в мае транспортная прокуратура провела на месте проверку и выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Руководству было выдано предписание их устранить. Но, по словам местных жителей, щебнедробилка как шумела, так и шумит.

— На этой неделе включают с 16.00 или с 16.30, и где-то до семи вечера гремит. А вот в субботу и воскресенье щебнедробилка работала по полной, почти целый день и с оглушающим грохотом. В воскресенье закончили в восьмом часу вечера. Вчера, в четверг, я пошла утром на работу, в 7.20 уже от них выезжали «КамАЗы» с щебнем, — рассказала «Призыву» жительница Юрьевца Татьяна Андреева.

Сейчас люди ждут конца пандемии коронавируса, тогда к ним с проверкой приедет Роспотребнадзор. Между тем, как ранее сообщал «Призыв», во Владимирской области приняли закон о тишине . Так называемый «тихий час» устанавливается с часа до трех дня. Запрещается кричать, ремонтировать, включать громко музыку в жилых домах и прилегающих к ним территориях. Т.е. жители Ноябрьской теперь могут пожаловаться на шумное производство еще и в правоохранительные органы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»