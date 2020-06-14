Сотрудник РЖД раздал знакомым 300 тонн путевого щебня

Собственник был не в курсе такой щедрости

Руководителю погрузочно-разгрузочного пункта станции Юрьевец, прозванного в народе «щебнедробилкой», вынесли приговор. Его признали виновным в растрате доверенного ему имущества Горьковской железной дороги. За полгода — с мая по октябрь 2019 года — он передал другим лицам около 300 тонн щебня. Ущерб компании составил более 400 тысяч рублей. Правда, сам злоумышленник не обогатился. Чужое имущество он раздавал бесплатно.

Ленинским городским судом г. Владимира фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, — сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Владимирской области.

 Начальника осудили, а щебнедробилка продолжает пытать местных жителей.

О проблемах, связанных с этой станцией, «Призыв» неоднократно упоминал в своих публикациях. Шум, исходящий со складов, мешает жить соседям. На неспокойное производство регулярно жалуются жители улицы Ноябрьской. Как оказалось, издает грохот на территории промзоны спецоборудование – вибромашина накладная. Дома владимирцев расположены примерно в 500 метрах от техники. В официальном ответе ОАО «РЖД» порекомендовало жителям переадресовать все претензии к своему застройщику.

Еще в мае транспортная прокуратура провела на месте проверку и выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Руководству было выдано предписание их устранить. Но, по словам местных жителей, щебнедробилка как шумела, так и шумит.

На этой неделе включают с 16.00 или с 16.30, и где-то до семи вечера гремит. А вот в субботу и воскресенье щебнедробилка работала по полной, почти целый день и с оглушающим грохотом. В воскресенье закончили в восьмом часу вечера. Вчера, в четверг, я пошла утром на работу, в 7.20 уже от них выезжали «КамАЗы» с щебнем, — рассказала «Призыву» жительница Юрьевца Татьяна Андреева.

Сейчас люди ждут конца пандемии коронавируса, тогда к ним с проверкой приедет Роспотребнадзор. Между тем, как ранее сообщал «Призыв», во Владимирской области приняли закон о тишине . Так называемый «тихий час» устанавливается с часа до трех дня. Запрещается кричать, ремонтировать, включать громко музыку в жилых домах и прилегающих к ним территориях. Т.е. жители Ноябрьской теперь могут пожаловаться на шумное производство еще и в правоохранительные органы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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