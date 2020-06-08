Сообщение о смене руководителя ООО «УК «УНР-17»

25 мая 2020 года в Единый Государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене директора ООО «УК «УНР-17» (адрес: 600000, г. Владимир, ул.Девическая, д. 9, ОГРН: 1103328004471, ИНН: 3328471937).

С 25 мая 2020 года полномочия ранее действовавшего директора ООО «УК «УНР-17», Панфиловой Виктории Сергеевны, прекращены, она не вправе действовать от имени ООО «УК «УНР-17».

Одновременно с 25 мая 2020 года прекращено действие всех доверенностей, выданных Панфиловой Викторией Сергеевной от имени ООО «УК «УНР-17».

С 25 мая 2020 года единственным законным и полноправным руководителем ООО «УК «УНР-17» является Воеводина Наталья Владимировна.

Фото «Призыва»