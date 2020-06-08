Сообщение о смене руководителя ООО «Мусороперегрузочная Станция»

25 мая 2020 года в Единый Государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене директора Общества с ограниченной ответственностью «Мусороперегрузочная Станция» (ООО «МПС»), адрес: 600031, г. Владимир, ул.Добросельская, д. 230А; ОГРН: 1103328004482, ИНН: 3329063313.

С 25 мая 2020 года полномочия ранее действовавшего директора ООО «МПС», Гаспаряна Ленорда Лазарьевича, прекращены, он не вправе действовать от имени ООО «МПС».

Одновременно с 25 мая 2020 года прекращено действие всех доверенностей, выданных Гаспаряном Ленордом Лазарьевичем от имени ООО «МПС»

С 25 мая 2020 года единственным законным и полноправным руководителем ООО «МПС» является Игнатов Евгений Александрович.

Фото «Призыва»