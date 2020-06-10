Смертность от коронавируса во Владимирской области растет

Во Владимирской области смертность среди пациентов с COVID-19 растет. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф , за сутки подтверждены 4 летальных исхода, вызванных осложнениями от инфекции. Эти показатели соответствуют антирекорду, который был зафиксирован накануне. В общей сложности за время пандемии в регионе умерли 38 людей с СOVID-19. И это только те пациенты, у которых причина смерти подтверждена в результате исследований.

Настораживает и число госпитализированных больных.

Сколько точно людей находится на стационарном лечении — не известно, но их число увеличивается. Такие выводы можно сделать из статистики оперативного штаба по коронавирусу. Так, на 10 июня в регионе свободно только 54% коечного фонда для носителей вируса. Для сравнения, еще неделю назад этот показатель был значительно выше – 76,4%. Тенденцию подтверждают и жители Владимира, которые могут наблюдать за машинами скорой помощи на подъездах к инфекционным госпиталям ОКБ и больницы № 6.

— Я живу недалеко от областной клинической больницы. Могу наблюдать за происходящим. Сейчас стало явно больше «скорых», которые заезжают на территорию ОКБ. Такое было примерно месяц назад, потом мне показалось, что число машин пошло на спад. Сейчас снова их много, — рассказал «Призыву» житель города.

В каком состоянии госпитализированные пациенты, сколько им лет, есть или нет у них отягчающие болезни, не сообщается. Последний раз областные власти озвучивали такие данные в конце апреля. На тот момент чаще всего COVID-19 диагностировали у граждан от 45 до 50 лет. Это наиболее активные и трудоспособные люди. Большинство заболевших — женщины. Как изменилась ситуация сейчас – сложно сказать.

Растет, к сожалению, и число пациентов с ОРВИ и пневмонией.

Только накануне за медицинской помощью обратились 383 человека с признаками острых респираторных вирусных инфекций и 138 — с проблемами легких. Для сравнения, в первый день лета таких обращений было в два с половиной раза меньше. На данный момент только с пневмонией в больницах области 816 человек.

Но есть и обнадеживающая статистика. За сутки от COVID-19 выздоровели 84 человека. Всего болезнь победили 1440 носителей вируса. Два дня подряд скорость распространения инфекции меньше 2%. Вчера и сегодня в регионе не большее 55 заболевших. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС