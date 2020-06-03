Следком опубликовал новые подробности о смерти новорожденного

Следком опубликовал подробности трагедии, произошедшей с трехмесячным малышом из Александровского района. Ребенок скончался в больнице от истощения. Известно, что он родился в феврале этого года у 23-летней женщины и ее сожителя. Все жизненные показатели мальчика были в норме. Первые месяцы семья проживала в доме мужчины. Новорожденного навещала фельдшер и наблюдал педиатр. В конце марта родители с ребенком перебрались в Карабаново. Как сообщают органы опеки, претензий к ним не было: в квартире порядок, ребенок был обеспечен всем необходимым. После переезда мать не встала на учет в детское медицинское учреждение. Медики ребенка не наблюдали.

Поначалу проблем со здоровьем у малыша не было. Как рассказывает мать, она кормила мальчика грудью, он стабильно прибавлял в весе. Затем в рацион ввели смеси. Но ребенок плакал, и мать начала прикармливать его манной кашей. Даже когда у малыша открылась рвота, родители не сразу обратились за помощью, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. 6 мая ребенок с признаками истощения и инфекции попал в реанимацию Александровской районной больницы. Из-за тяжелого состояния маленького пациента перевели во Владимир.

13 мая трехмесячный малыш скончался.

— Эксперты подтвердили, что такие последствия возникли на фоне тяжелой реакции организма на белково-энергетическую недостаточность, вызванную неправильным кормлением ребенка, потерей веса. За неделю малыш потерял один килограмм веса, — сообщает Следком.

В отношении 23-летней жительницы Александровского района возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности. Будет дана оценка и полноценности контроля за ситуацией в семье со стороны органов системы профилактики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

У женщины есть еще один ребенок. Двухлетний мальчик по заявлению мамы с 2018 года находится под опекой государства и воспитывается в детском учреждении.

Ранее «Призыв» сообщал, что четырехмесячная девочка утонула в ванне. Трагедия произошла в Коврове 7 мая.

Елена Пляскина

Фото: thumbor.my.ua