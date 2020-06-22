Скрипач дал концерт прямо на балконе в центре Владимира

В самом центре Владимира в эти выходные звучала скрипка. Концерт прямо с балкона четвертого этажа жилого дома на Дворянской дал музыкант Игорь Староверов. Концерт длился примерно 1,5 часа. С балкона звучали как классические произведения, так и популярная музыка: Русский танец из балета «Лебединое озеро» Чайковского, Русский танец из балета «Петрушка» Стравинского, цикл «Времена года» Вивальди, музыка из кинофильма «Запах женщины», «Smooth criminal» Майкла Джексона и т.д.

Благодарная публика наградила скрипача бурными аплодисментами. А видео концерта в соцсетях собрали много восхищенных комментариев. Игорь Староверов рассказал «Призыву», что эту идею он позаимствовал у итальянского скрипача, ролик с которым уже гуляет по просторам интернета.

— У меня для такого выступления очень подходящее расположение балкона. И после двух недель раздумий, я всё же решился выйти к зрителям, прямо из дома. Сначала была пробная версия, я играл на акустической скрипке. Панорама с балкона очень хорошая. Скажу честно, целью было удовлетворить свои амбиции музыканта, ну и конечно, порадовать окружающих. Мы уже четвертый месяц пребываем без публики, а она для нас как воздух. В этом плане творческим людям тяжело было переносить самоизоляцию, — поделился Игорь Староверов.

Следующий концерт состоится 23 июня, в 19.00.

Совсем скоро музыкант обещает повторить свой эксперимент, который пришелся по вкусу владимирской публике, истосковавшейся по живым выступлениям. Следующий концерт с балкона пройдет уже завтра, 23 июня, в 19.00. Адрес импровизированной сцены – Дворянская,15. Также будет проходить онлайн-трансляция. Но в этот раз Игорь Староверов будет выступать в тандеме с другом – вокалистом. Музыканты обещают зажечь и дать джазу.

Заниматься игрой на скрипке Игорь Староверов начал в шесть лет. И вот уже 22 года не выпускает музыкальный инструмент из рук. Молодой человек имеет профессиональное образование, он окончил магистратуру Института искусств при ВлГУ.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовит свои открытые площадки к наплыву туристов.

Татьяна Данилова

Фото, видео Игоря Староверова