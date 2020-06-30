Скоростная магистраль пройдет по краю деревни Колокша

Одиночные пикеты у «Белого дома» организуют садоводы, несогласные с трассировкой скоростной магистрали М-12 «Москва-Казань». Инициативная группа жителей Колокши, Энергетика, Мостостроя и Одерехино, по чьим территориям пройдёт автобан, остались недовольны итогом встречи с представителями «Автодора» и администрации Владимирской области. Им сообщили, что больше никаких существенных изменений в маршрут платной дороги вносить не будут. Более того, федеральные дорожники уверяют, что получили согласие от жителей окрестных населенных пунктов. Взамен люди получат новые подъездные пути к своим участкам и газ.

— Всем известно, что жители деревни Колокша высказались против строительства М-12 вдоль их деревни (в промежутке между деревнями Колокша и Одерихино), и в адрес «Автодора» уже неоднократно были высланы письма с подписями против строительства здесь этой дороги. Почему они так и не учтены? Также непонятно, как может ГК «Автодор» ссылаться на двух человек в вопросе, который касается интересов и будущего всего микрорайона Энергетик, садоводческого товарищества «Колокшанец» и двух деревень? Почему«Автодор» не спросил позицию СНТ «Колокшанец», в котором сейчас 520 садовых участков и которое окажется в 100 метрах от транспортной развязки М-12 и М-7? – задается вопросами жительница Энергетика Наталья Прокофьева.

Сроки строительства скоростной магистрали собираются сократить до 4 лет.

Автобан «Москва-Казань» разделен на девять участков. Сначала начнут строить два: со стороны Казани и со стороны Москвы до Владимира. Большой отрезок пройдет вдоль Южного обхода, рядом с десятком садоводческих товариществ, микрорайонов Владимира и деревень Собинского и Судогодского районов. Федеральные дорожники намерены вести одновременно проектирование трассы и перекладку коммуникаций. Всё это существенно ускорит ход строительных работ.



Несогласные жители обращались в администрации с просьбой организовать митинги, но получили отказ. В группах в социальных сетях возникло противостояние между жителями, согласившимися с условиями региональных властей и федеральных дорожников, и протестующими. Многие посчитали, что раз уж строительства автобана не избежать, то надо извлечь из этого пользу в виде подведения газоснабжения, установки шумозащитных экранов, асфальтирования сельских грунтовых дорог.

Ранее «Призыв» сообщал об утверждении схемы прохождения Рпенского проезда во Владимире. Гаражи, стоящие на пути трассы, продолжают сносить. Но с жителями домов, попавших в зону строительства, переговоров пока не ведут.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и группы «Против М12 по Колокше»