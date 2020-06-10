Скорость распространения коронавируса в регионе меньше 2%

Во Владимирской области зафиксированы 55 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Накануне заболевших было на одного человека меньше. Второй день подряд скорость распространения COVID-19 равна 1,7%. И это минимальный показатель за последнее время. Для сравнения, в двадцатых числах мая он был в два раза больше. Однако о закреплении положительной тенденции говорить пока рано.

Один из самых важных показателей – коэффициент распространения вируса — снижаться не спешит. Сегодня он опять равен единице. И соответствует только первому этапу снятия ограничений. В лучшем случае область «застряла» на плато по COVID-19. Но есть и пессимистичные прогнозы.

Майские праздники могут привести к новому всплеску заболеваемости.

Пятая часть всех инфицированных — во Владимире. За сутки коронавирус подтвержден у 14 человек. Общее число носителей вируса в областном центре достигло 685.

На втором месте в таблице распространения инфекции — Гусь-Хрустальный: плюс 18 заболевших за 24 часа. Там положительные тесты уже получили 483 местных жителя. По 5 заболевших добавили Муром и Кольчугино. По 4 случая инфицирования в Судогде и Александрове. По два человека заболели в Собинке и Камешково. Один человек заразился в Юрьеве-Польском. Таким образом, положительные тесты на коронавирус получили жители 9 районов Владимирской области.

Всего за время пандемии коронавирус подтвержден у 3260 человек. Активными носителями являются 1782 из них. На сто тысяч жителей области COVID-19 диагностировали у 236 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что цифровые пропуска решили отменить.

Полина Тарбеева

Фото «Известий»