«Skoda Rapid» загорелась в результате ДТП на трассе М-7

Крупная авария с возгоранием одной из машин случилась накануне вечером на федеральной трассе в Вязниках. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 48-летний водитель «Hyundai Santa Fe» не успел затормозить перед светофором и спровоцировал ДТП. Впереди уже успела остановиться у перехода «Skoda Rapid». Кроссовер влетел в легковушку. После столкновения «Skoda» загорелась.

Авария произошла вчера в шестом часу вечера на 298 километре трассы М-7 «Волга». На улице было светло и ясно, столкновение произошло не в зоне ремонта трассы. Заторов из-за ДТП не было. В результате ДТП серьезно пострадали 27-летний водитель и 28-летняя пассажирка «Skoda», оба – жители Нижегородской области. С ожогами они госпитализированы.

Как «Призыв» сообщал ранее, на дорогах области стало происходить больше аварий по вине нетрезвых водителей.

Анна Тумановская

Фото и видео Игоря Федотова