Синоптики спрогнозировали жару и ливни с грозами

Наступившая неделя во Владимирской области будет жаркой. Холодный фронт пока не сумеет пробиться в Центральную Россию, заверяют синоптики. В дневные часы ожидается до +28 градусов. Ночи также будут теплыми, воздух будет прогреваться до +17 градусов. Случится так называемая первая волна тепла. Температурный фон будет превышать норму на пять градусов. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики успокаивают: дожди не помешают солнцу прогревать воздух.

При этом не обойдется без локальных ливней, местами даже с грозами. Однако, судя по данным популярных погодных пабликов, дожди ожидаются в нашем регионе с середины недели.

Ранее «Призыв» сообщал, что МЧС проверяет пляжи перед началом купального сезона. Он откроется не ранее 15 июня.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»