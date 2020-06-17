Синоптики предупредили об «опасном солнце»

В ближайшие дни солнце будет особенно опасно для жителей Владимирской области. Синоптики предупредили, что сегодня и завтра ультрафиолетовый индекс в центральных регионах страны поднимется от шести до восьми единиц. Это может плохо влиять на зрение и кожу. При таком солнце специалисты рекомендуют не загорать, пользоваться солнцезащитными средствами и носить головной убор. В идеале — не выходить на улицу.

Ультрафиолетовый индекс поднимется до 8 единиц.

— Летом ультрафиолетовый индекс становится опасным. Для его характеристики существует международная шкала — от 1 до 12, но если больше 11 — это уже фантастически высокий индекс, который губительно действует на человека, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Небезопасными значениями ультрафиолетового индекса считаются 6 — 7 единиц. В средних широтах эти показатели характерны для конца июня — начала июля. Специалисты предупреждают, что солнце опасно не только в ясную погоду. Облака пропускают ультрафиолетовые лучи.

Сегодня днем во Владимирской области будет жарко. Столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов, местами до +30. Ветер западный, около 2 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году дети будут отдыхать в лагерях и санаториях по новым правилам. Связано это с распространением коронавируса.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»