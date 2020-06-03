Синоптики предсказали резкое потепление

Во Владимирской области, наконец-то, наступит лето. Резкое потепление синоптики пообещали к концу недели. В воскресенье популярные погодные паблики прогнозируют 25 градусов тепла. А пока температура начнет подниматься постепенно. Уже завтра ожидается, что днем воздух прогреется до +20 градусов.

Дожди при этом сохранятся, как минимум, до конца недели.

Более того, по данным Владимирского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с 9 часов вечера до 9 утра завтрашнего дня на территории региона ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза. Порывы восточного ветра могут достигать 13-18 м/с.

— Нынешняя неделя — пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля. Путешествие по климату получается, — рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Такая же теплая июльская погода, по словам синоптика, ожидается и в начале следующей недели. Потепление связано с поступлением с востока, юго-востока и юга теплых воздушных масс.

Ранее «Призыв» сообщал, что купальный сезон в регионе откроется не раньше 15 июня.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»