Синоптики предсказали резкое потепление

Во Владимирской области, наконец-то, наступит лето. Резкое потепление синоптики пообещали к концу недели. В воскресенье популярные погодные паблики прогнозируют 25 градусов тепла. А пока температура начнет подниматься постепенно. Уже завтра ожидается, что днем воздух прогреется до +20 градусов.
Дожди при этом сохранятся, как минимум, до конца недели.
Более того, по данным Владимирского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с 9 часов вечера до 9 утра завтрашнего дня на территории региона ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза. Порывы восточного ветра могут достигать 13-18 м/с.
— Нынешняя неделя — пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля. Путешествие по климату получается, — рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Такая же теплая июльская погода, по словам синоптика, ожидается и в начале следующей недели. Потепление связано с поступлением с востока, юго-востока и юга теплых воздушных масс.
Ранее «Призыв» сообщал, что купальный сезон в регионе откроется не раньше 15 июня.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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сижу дома в теплом костюме, под одеялом и жду тепла
Такая же история. Главное, чтобы предсказания синоптиков сбылись.