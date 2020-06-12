Школьные аттестаты выдадут без экзаменов 

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в этом году. Испытание ждет только тех, кто решил получить высшее образование. Подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме должны помочь школы. Аттестаты без сдачи экзаменов получат выпускники и 9-х, и 11-х классов. Выпускников, пожелавших продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, зачислят в них по результатам аттестата.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы.

— Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов, — говорится на сайте кабмина.

В школах Владимира заполненные аттестаты и вкладыши к ним будут выдаваться с 15 по 18 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Получить документ может как сам выпускник, так и доверенное лицо при наличии доверенности.

— По заявлению выпускника, ему может быть направлена скан-копия оригинала аттестата. При этом оригинал аттестата хранится в личном деле до момента его востребования выпускником или другим лицом при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности, — сообщает пресс-служба мэрии.

Вопросы по оформлению и получению аттестатов можно задать руководителям образовательных организаций, а также в городском управлении образования по телефону 32-74-43. О том, какие вузы для поступления чаще всего выбирают в этом году абитуриенты, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: selskiezori67.ru