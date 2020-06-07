Шершавый вяз прижился во Владимире вместо крымского кедра

Центральную аллею Патриаршего сада во Владимире теперь украшает шершавый вяз. Его высадили ровно год назад, и он успешно пережил все погодные катаклизмы. В отличие от своего предшественника — крымского кедра. Того привезли на владимирскую землю в 2017-м, причём уже взрослым (высота – 5,5 метра, возраст – около 30 лет), но он не прижился. От него даже таблички не осталось. Сажали с помпой, при участии прошлого губернатора — не помогло. При посадке шершавого вяза такого ажиотажа не было, а вот, поди ж ты, судьба оказалась к нему благосклоннее.

Вяз высажен 1 июня 2019 года в День защиты детей.

— Вяз — символ защиты дома, оберег от стихийных бедствий и пожаров, от опрометчивых поступков. Средний срок жизни дерева составляет около 350 лет. Достигает до 30 метров в высоту и метра в диаметре, — говорится на табличке у вяза.

В Патриаршем саду в самом центре города растут тысячи деревьев, кустарников и цветов. На время режима самоизоляции двери сада закрыты для посетителей, но сотрудники заботливо содержат всю эту красоту. Уже отцвели плодово-ягодные деревья, на клумбе у новых построек высажены разноцветные однолетники.

За пять последних лет в Патриаршем саду появились большой современный учебный корпус, конференц-зал, оранжерея, теплица, беседка с навесом и фонтаны. Всё это можно увидеть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»