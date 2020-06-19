Сергей Кулибаба возглавил «скорую помощь» в Суздале

Бывший руководитель владимирской станции скорой помощи теперь возглавляет аналогичную структуру в Суздале. Сергей Кулибаба стал заведующим в Суздальской районной больнице. Эту информацию «Призыву» подтвердили сами сотрудники медучреждения. Из владимирской ССМП Сергей Евгеньевич был уволен в марте этого года после череды скандалов, связанных с зарплатой фельдшеров, организацией вызовов и нехваткой защитных костюмов от коронавирусной инфекции. Его работе дал характеристику заместитель губернатора по социальной политке Сергей Шевченко: «Будучи главврачом, Сергей Кулибаба много вопросов запустил, довел до критической ситуации».

Бывший главврач владимирской «скорой» уехал работать в район

Но чуть больше месяца спустя, Кулибаба вернулся на прежнюю работу в новой должности — начальника отдела по ГО и ЧС станции скорой помощи Владимира. Об этом в начале мая сообщили Шевченко депутаты Законодательного Собрания. Для вице-губернатора эта новость стала неожиданной, и он пообещал разобраться с данным вопросом.

В итоге, бывший руководитель владимирской скорой помощи решил поработать в районе. В отделении Суздальской райбольнице работает около 10 фельдшеров. Найдут ли они общий язык с новым руководителем, покажет время.

Ранее «Призыв» сообщал, что медики из филиала Суздальской ЦРБ лишились надбавок. Потом часть зарплаты работникам всё же была возвращена.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»