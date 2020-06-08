Семьям начали выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет

Семьям Владимирской области начали перечислять деньги на детей в возрасте от 3 до 7 лет. По состоянию на 5 июня уже более 1,4 тысячи детей получили эту выплату в размере 5390 рублей на общую сумму 43,8 млн рублей. Согласно федеральному закону ежемесячное пособие полагается на каждого ребенка от 3 до 7 лет в тех семьях, где доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Во Владимирской области эта сумма на данный момент равна 10 768 рублей. Чтобы рассчитать, нуждается семья в выплатах или нет, нужно взять все доходы за последние 12 месяцев и разделить их на 12 и на количество членов семьи. В доходы включаются все денежные поступления, в том числе пособия, пенсии, алименты.

Прием заявлений на выплату начался с 20 мая.

Заявление подаётся в учреждение социальной защиты населения по месту жительства лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или посредством почтовой связи. С 28 мая эта услуга открыта и на Едином портале госуслуг.

Решение о назначении либо об отказе в ежемесячной выплате принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Выплата осуществляется не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты. При подаче документов на эту меру поддержки в течение текущего года ежемесячная выплата назначается с 1 января 2020 года.

Ранее «Призыв» давал подробные ответы на все вопросы, связанные с получением выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Ольга Ефремова

Фото: 1obl.ru