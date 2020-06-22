Сдать тест на антитела к коронавирусу можно бесплатно

Жители Владимирской области смогут сдать тесты на антитела к коронавирусу абсолютно бесплатно. Такую акцию организовал Роспотребнадзор для проверки иммунитета жителей региона. Исследование покажет, встречался человек с COVID-19 или нет. Это позволит получить информацию о переболевших бессимптомно, а также о тех, у кого выработался иммунитет к коронавирусу.

Исследование будет проводиться с 23 по 27 июня, сообщает региональное управление надзорного ведомства.

Анализ на антитела к COVID-19 класса IgG отберут у детей и взрослых. В исследование методом случайной выборки будут включены дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. Пройти тестирование смогут около трех тысяч человек.

— В исследовании могут принять участие здоровые люди всех возрастов, в том числе дети старше 1 года. Тестирование бесплатное, количество участников ограничено 3 тыс. шт. Основным условием участия является отсутствие острого периода заболевания COVID-19, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Тестирование будет проводить «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области». Для участия необходимо скачать анкету на сайте ФБУЗ, заполнить ее и прислать на электронный адрес: sgm@vladses.vladinfo.ru. Участникам тестирования придет приглашение на исследование. Заявки принимаются уже с 23 июня. Справки по телефону 8 (4922) 53-57-28.

До этого бесплатное тестирование на коронавирус было доступно только медицинским сотрудникам и пациентам, нуждающимся в оказании экстренной медицинской помощи. В частности, исследование на антитела делают в Областной клинической больнице. Остальные жители области могут пройти исследование за деньги. «Призыв» уже сообщал, где это можно сделать во Владимире.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»