СберМаркет теперь во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка

Во всех девяти регионах Волго-Вятского банка Сбербанка начал работу популярный онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из супермаркетов СберМаркет. Жители Владимира, Ижевска, Йошкар-Олы, Кирова, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Саранска и Чебоксар могут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом до двери.

СберМаркет доставляет заказы из крупных торговых сетей и супермаркетов перечисленных городов, постоянно расширяя это список ради удобства своих клиентов. Сейчас среди партнёров СберМаркета в регионах присутствия Волго-Вятского банка – ритейлеры METRO C&C, Лента, АШАН и Бахетле.

Заказ и доставку можно оформить через приложение «СберМаркет» или сайт https://sbermarket.ru. Выбирать товары будут профессиональные эксперты по закупкам, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют покупки в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят товар до дверей в течение дня.

Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом. В этом случае оплата заказа осуществляется онлайн.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Я рад, что теперь СберМаркет работает во всех девяти регионах присутствия Волго-Вятского банка. Для нас это важно. СберМаркет — это важнейший социальный сервис для населения, который помогает обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, когда людям лучше оставаться дома.

Через приложение можно заказать продукты, доставка будет бесконтактной. Каждый может быть уверен в качестве продуктов и в том, что заказ доставят вовремя. Этот сервис действительно помогает жителям наших городов заботиться о своей семье и близких, потому мы прикладываем все усилия, чтобы развивать и делать его лучше с каждым днем».

Сегодня сервис доступен в 75 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, «Ашан», «Лента», «ВкусВилл» и «Азбука Вкуса» и другими.

О компании:

«СберМаркет» — это сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из торговых сетей METRO Cash & Carry, «Ашан», «Азбука

Вкуса», «ВкусВилл», «Лента», «Мегамарт», «Виктория», «Командор», «Аллея» и «Зелёное яблоко». Сервис «СберМаркет» доступен жителям в 75 городов по всей стране, включая все города-миллионники.

Фото: yakazanec.com