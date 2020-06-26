Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка

Сбербанк продолжает развивать сервисы автоматических денежных переводов с карты на карту. Новый тип автоперевода — с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка — позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся транзакции.

Подключить сервис можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и автопереводы» — «На карту в другой банк». После этого пользователю поступит СМС или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода, а также карт списания и зачисления.

Клиент может самостоятельно задать оптимальную периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Максимальный суточный лимит – 150 000 рублей. Наличие денежных средств на момент подключения сервиса не является обязательным – главное, чтобы необходимая сумма была на карте в момент совершения автоперевода. Комиссия составит 1,5% от суммы (минимум 30 рублей).

За сутки до исполнения автоперевода клиент получит СМС с напоминанием о предстоящем списании, указанием суммы и комиссии. Это же сообщение будет содержать код отмены: отправив его ответным сообщением на номер 900, можно отказаться от ближайшего перевода, при этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Автоплатежи и автопереводы значительно сокращают время операций при оплате ЖКХ, пересылке денег, кредитным платежам, пополнении счета сотовой связи и домашнего интернета и многого другого. Автопереводы на карты других банков также избавят клиентов от лишних хлопот по однотипным операциям для решения различных бытовых ситуаций. В день исполнения автоперевода клиенту придет СМС или push-уведомление c указанием карт списания и зачисления, суммы и комиссии за перевод. В любой момент можно отредактировать, приостановить, возобновить или отключить автоперевод».