Сбербанк провел вебинар для застройщиков девяти регионов

Волго–Вятский банк Сбербанка организовал вебинар «Новые возможности для развития жилищного строительства» для застройщиков. Мероприятие собрало более двухсот представителей отрасли из девяти регионов присутствия территориального банка.

Спикерами вебинара стали исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона ДомКлик Сбербанка Александр Попов, а также руководители и эксперты подразделений Волго–Вятского банка Сбербанка и СБЕРмаркетинга.

В ходе выступлений спикеров участники вебинара узнали, как работать в текущих условиях, как дистанционно открыть счет эскроу, какие меры поддержки застройщиков действуют в Сбербанке и то, как продвигать свои объекты и какие новые возможности дает ДомКлик в сфере недвижимости.

Так, в частности, Александр Попов поделился с застройщиками статистикой по участию Сбербанка в сделках на рынке недвижимости: каждая вторая сделка по ипотеке проходит в Сбербанке, каждая третья сделка в Сбербанке по первичному жилью, 50% заявок по ипотеке поступают онлайн, более 80% сделок по ипотеке регистрируется через Сервис электронной регистрации, более 80% сделок проводятся через Сервис безопасных расчетов.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В ходе вебинара для застройщиков были подняты вопросы и темы, которые ежедневно возникают в процессе работы у представителей отрасли. Наша задача состояла в том, чтобы дать своим партнерам качественные и эффективные инструменты для расширения возможностей своего бизнеса, его роста и развития. Я рад позитивному отклику от участников нашей онлайн-конференции и уверен, что следующие вебинары принесут еще больше полезного контента и рабочих решений».