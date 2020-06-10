Сбербанк провел цикл онлайн-семинаров для преподавателей

Сбербанк организовал цикл бесплатных онлайн-семинаров «SberБагаж» для преподавателей вузов и ссузов из регионов присутствия Волго-Вятского банка. Ведущие эксперты банка рассказали о практических кейсах работы подразделений банка, клиентском сервисе, различных видах кредитования и других актуальных банковских и финансовых темах.

В цикле онлайн-семинаров приняли участие около ста преподавателей из 35 учебных заведений Нижнего Новгорода, Владимира, Казани, Кирова, Йошкар-Олы, Саранска, Перми, Ижевска и Чебоксар. Преподаватели получили доступ к багажу знаний сотрудников Сбербанка и прошли у них онлайн-обучение, получив соответствующий именной электронный сертификат.

Всего в цикле семинаров были рассмотрены шесть тем, связанных с работой розничного и корпоративного блоков банка, кредитованием, поддержкой клиентов и новыми банковскими продуктами.

Подобную серию обучающих онлайн-семинаров Сбербанк планирует сделать регулярным. Следующий цикл обучения запланирован на осень этого года.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Весной мы успешно запустили наш проект с образовательными вебинарами для студенческой аудитории, а теперь сделали цикл онлайн-семинаров для преподавателей. Я уверен, что практические кейсы и широкая экспертиза наших ведущих специалистов помогут нашим партнерам в ведущих вузах и ссузах в обучающих процессах и принесут ощутимую пользу при подготовке материалов для студентов».

Татьяна Зотова, преподаватель Пермского финансово-экономического колледжа:

«Больше 20 лет проработала в банке, два года как вышла на пенсию и преподаю банковское дело. Новой информации из живых рук, конечно, не хватает. Очень интересно было послушать специалистов Сбербанка, ведь за последнее время изменился подход к взаимодействию с партнерами, появились новые продукты и услуги».

Фото: pgi.ca