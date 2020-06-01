Сбербанк профинансирует строительство крупнейшей школы в России

Сбербанк профинансирует строительство крупнейшего в России образовательного центра – «Школы 800» в Нижнем Новгороде.

1 июня, в День защиты детей, состоялся торжественный старт строительства учебного комплекса нового формата «Школа 800». Первый камень в основание школы заложили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров группы компаний «Просвещение» Владимир Узун. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие министр Просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и первый заместитель председателя ПАО Сбербанк Александр Ведяхин.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

«Это беспрецедентный проект в истории нашей страны. Благодаря реализации нацпроекта «Образование», мы расширяем доступность к качественному обучению, и очень важно, что здесь используется механизм государственно-частного партнерства. В этой связи я хотел бы поблагодарить коллег из группы компаний «Просвещение». В новом центре предусмотрено взаимодействие по программам общего и дополнительного детского образования. Надеюсь, мне удастся очно присутствовать на открытии этой школы. Еще раз хочу поблагодарить всех и поздравить с Днем защиты детей», – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию образования. Мы занимаемся этим направлением: как в рамках профильного национального проекта, так и благодаря принципиально новым решениям. У нас будет построен инновационный образовательный центр мирового уровня. Три корпуса разместятся в районах с самой высокой потребностью в новых учебных местах».

Владимир Узун, Председатель совета директоров группы компаний «Просвещение»: «Мы строим новую школу на нижегородской земле, и этот выбор не случаен. В регионе очень сильная и эффективная система образования. Мы хотим, чтобы эта школа со временем стала лучшей в регионе, одной из лучших в стране и в мире, чтобы она была источником результативных практик. Здесь будут реализованы передовые архитектурные решения, внедрены ведущие разработки отечественной педагогики».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Развитие образовательной инфраструктуры является одним из важнейших направлений работы Волго-Вятского Банка. Мы заинтересованы в поддержке инициатив власти и бизнеса, направленных на развитие региона. Безусловно, с учетом опыта группы компаний «Просвещение», создание нового образовательного центра «Школа 800» повысит качество школьного образования, а также сможет объединить образовательный процесс с отдыхом и оздоровлением детей.

Отмечу, что в рамках поддержки образовательных проектов, Сбербанк разрабатывает собственные инициативы и поддерживает федеральные. Например, «Цифровая платформа» — система персонализированного дистанционного обучения, которая успешно тестируется в 242 школах нашей области. На платформе представлены самые актуальные учебные методические комплексы, а также доступ к электронным версиям учебников.

Кроме того, в Нижнем Новгороде Сбербанк реализовал проект «Развитие директоров школ», который совершенствует дошкольную и школьную системы образования через развитие «мягких» навыков. В рамках федерального проекта «Учитель для России» Сбербанк провел в Нижегородской области обучение для учителей с целью формирования новых подходов в образовании. Современные школьники быстро переключаются, поэтому мы приложили все усилия, чтобы процесс обучения соответствовал необходимым образовательным стандартам и в тоже время вдохновлял и увлекал ребят получать новые важные знания в интересных форматах».

Бюджет проекта составит 7,4 млрд рублей, из них на кредиты Сбербанка придется более 5 млрд рублей. Строительство крупнейшего в России образовательного центра завершится к сентябрю 2021 года, занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода.

Создание образовательного центра также позволит приблизить выполнение задачи, постеленной Правительством РФ: к 2025 году все школьники должны учиться только в первую смену (на данный момент в Нижегородской области во 2 смену учатся 30 тыс. детей). Чтобы ускорить строительство школ за счет частных инвестиций, Сбербанк предложил задействовать механизмы концессий, разработав набор типовой документации в сфере образования – «коробочное решение». Инвестор вкладывает до 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделяет кредитные средства. Обеспечением выступают имущественные права по концессионному соглашению и заключенной договорной документации. При этом для максимального учёта потребности инвесторов и органов власти возможно использование рекомендуемой формы концессионного соглашения с изменениями и дополнениями в соответствии с задачами публичной и частной стороны.

Фото: mybryansk.ru