Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня

Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 года. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.

Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга. Отметим, что плата за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга перестает взиматься у всех клиентов банка — новых и текущих — автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Продление периода отмены платы за сервисное обслуживание терминалов и онлайн-касс еще на месяц станет для предпринимателей заметной мерой поддержки их бизнеса. Кроме того, она будет способствовать безопасности покупателей, которые оплачивают товары безналичным и бесконтактным способом. Сейчас, когда клиентский поток в торговых организациях по-прежнему заметно снижен, Сбербанк предпринимает все возможные действия, чтобы поддержать своих партнеров».

Также до 30 сентября 2020 года в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.

Любые вопросы по оплате эквайринга можно задать консультантам Центра корпоративных решений Сбербанка по телефонам:

· 0321 (бесплатно с мобильных телефонов по России для клиентов операторов «Билайн», «МегаФон», МТС, СберМобайл, Теле2, Yota);

· 8 (800) 5555-777 (бесплатно с городских телефонов по России);

· +7 (495) 6655-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу).

Фото: mybryansk.ru