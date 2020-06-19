«Сбербанк Лизинг» профинансировал обновление парка дорожной техники для Удмуртавтодора

Сегодня поступившую на базу предприятия технику в ходе выездного совещания осмотрели министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев и Управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Юрий Бычковский. Общая сумма сделки составила 210,6 млн рублей. На эти средства закуплены 23 единицы техники, в том числе 11 экскаваторов, 7 автотопливозаправщиков и 5 дорожных катков. Предприятие приобрело спецтехнику в лизинг на срок от 48 до 60 месяцев.

Практически все дорожные агрегаты уже доставлены на базу Удмуртавтодора, большая часть из них в настоящий момент выведена на объекты ремонта и реконструкции республиканской дорожной сети.

Для определения наиболее выгодных условий приобретения спецтехники руководство предприятия рассмотрело предложения нескольких финансово-кредитных учреждений. Самый оптимальный вариант был предложен компанией «Сбербанк Лизинг». Опыт взаимодействия с компанией высоко оценил директор по производству АО «Удмуртавтодор» Александр Бреев. По его словам, благодаря АО «Сбербанк Лизинг» предприятию удалось сэкономить порядка 25 млн рублей за счет низких тарифных ставок.

Ожидается, что новая техника позволит повысить качество выполнения дорожных работ, а также увеличить их производительность.

В первую очередь, новые дорожные машины будут работать в самых «горячих точках», пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев:

«По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас стоят очень амбициозные задачи. Быстро и качественно выполнять эти работы нам как раз помогает обновленная техника. Она позволяет контролировать сам процесс — укладку, уплотнение и даже земляные работы».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Понимая то огромное значение, которое имеет современная дорожная техника для развития региональной дорожной инфраструктуры, мы постарались предложить предприятию Удмуртавтодор максимально комфортные условия для обновления парка дорожной техники. Наш банк уже давно плодотворно сотрудничает с руководством региона в сфере реализации значимых для республики программ, включая нацпроекты «Цифровая экономика», «Образование». Теперь к ним добавился еще и проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».