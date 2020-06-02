Самые оригинальные мосты и мостики Владимирской области

Почти каждый день мы пользуемся мостами и мостиками. Сделаны они из самых разных материалов. Есть бетонные, металлические, деревянные. И назначение их тоже разное: мосты бывают автомобильными, железнодорожными и пешеходными, устроенными над различными препятствиями — реками и водоемами, оврагами и топкими местами, над железнодорожными путями и автодорогами при развязках. Сегодня «Призыв» расскажет о необычных и даже курьезных мостах нашего края.

Один из таких мостов расположен в поселке Степанцево Вязниковского района. Ткацкая фабрика братьев-купцов Бузиных (после революции названная в честь ВЦИК), при которой во второй половине XIX века и возникло данное поселение, стояла на берегу большого пруда. Он разделял фабрику и прилегающую к ней поселковую улицу. Проход и проезд к фабричной проходной осуществлялся по деревянному мосту, причем подступающие почти к самой воде стены и корпуса из красного кирпича возвышались над прудом, словно громада старинного замка, защищенного глубокими рвами.

Однако в постсоветские времена дела на предприятии пошли худо. Специализировавшееся на выпуске льняных упаковочных мешков, оно не смогло пережить повсеместный переход на изделия из искусственной полимерной ткани. В 2001 году там было введено внешнее управление, в 2006-м работа там прекратилась, а в мае 2007 года ОАО «Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени ВЦИК» была признана банкротом.

Теперь умершая фабрика являет собой печальную картину полного запустения с выбитыми окнами и разросшимся вокруг кустарником. А опоры ведущего туда моста, за которым уже второе десятилетие никто не следит, подгнили, и все сооружение стало непригодным не только для проезда, но даже и для прохода. Вскоре, видимо, совсем развалится. Сам фабричный пруд, хотя официально и считается местным пожарным водоемом, зарос так, что, если так пойдет и дальше, превратится в болото.

Местные власти загородили проход на аварийный мост дощатым забором, и теперь проехать на фабричный двор никак невозможно.

А вот в Коврове старый мост, изначально возведенный еще 140 с лишним лет назад, с последней перестройки которого прошло «всего» полвека, не только уцелел, но и стал своего рода вратами в царство мертвых. Этот мост в народе называют «на Муромской». Так как железную дорогу от станции Ковров-2 на Муром в пределах нынешней городской черты построили в конце 1870-х гг. в глубокой выемке, то над ней был устроен мост на четырех металлических опорах для проезда гужевых повозок и пропуска пешеходов.

В 1940 году рядом с ним появилось ковровское городское кладбище. С тех пор этот мост стал местным аналогом ладьи Харона, так как через него несколько десятилетий следовали почти все похоронные процессии.

Само по себе выражение оказаться «на Муромской» значило для ковровчан примерно то же, что и «сыграть в ящик».

Другой ковровский мост — через реку Клязьму — в начале 1970-х гг. стал кинозвездой. Его вместо разборки (на смену старой деревянной переправе построили новую железобетонную) спалили под прицелом кинокамер во время съемок фильма «Красные пчелы» режиссера Леонида Макарычева. По сценарию в поджоге моста (а действие проходило в 1920-е годы) обвинили разных «вредителей», а потом рабочие якобы восстановили обгоревший мост. На самом деле сначала сняли сцену торжественного открытия «отремонтированного» моста, а потом его сожгли — всерьез и навсегда. (Любителям кино предлагаем пройти тест о фильмах, снятых в Ковровском районе).

Если не избалованные большими бюджетами советские киношники лишь воспользовались случаем с мостом, подлежащим сносу, то наш современник режиссер Никита Михалков действовал куда масштабнее. Летом 2007 года при работе над фильмом «Утомленные солнцем-2» близ Гороховца он специально для съемок сцены бомбежки переправы немецкой авиацией построил на Клязьме настоящий 120-метровый деревянный мост (по нему даже автомобили проезжали).

А потом этот мост взорвали, запечатлев момент подрыва сразу на несколько камер. Кстати, рвануло так, как будто и взаправду война началась.

Аборигенам, говорят, до слез было жаль уничтоженного моста, тем более что стационарной переправы через Клязьму в Гороховецком районе до сих пор ни одной нет.

Впрочем, все мы в душе немного Михалковы – не в плане взорвать, а в плане построить. Наши земляки издревле в удобных и нужных местах делают мостики самостоятельно. Например, в Ковровском районе несколько лет назад только на одной невеликой речке Таре появилось сразу две подобные «народные» переправы. Одна из них в среднем течении представляла собой небольшой бревенчатый мосток, пригодный лишь для пешеходов и мотоциклов, а вторая в верховье, где речка больше похожа на ручеек, но ее берега топки и малопроходимы, была устроена из соснового горбыля, брусков и обрезков досок, очевидно, с одной из расположенных неподалеку лесопилок.

Этими некондиционными пиломатериалами попросту замостили и проезд через маленькую речушку, и подходы к ней. В результате получилась переправа, доступная даже для грузовиков. Только срок службы такого «моста» недолог — в лучшем случае один сезон, а потом его надо подновлять.

Самодельные мостики — не редкость и в других уголках нашего края. Например, в селе Ряполово, когда-то центре удела Стародубского княжества, а потом перечисленном в Вязниковский уезд, через местную речушку с чудным названием Ундер самими жителями наведен живописный деревянный мостик. А в старинном селе Милиново бывшего Судогодского уезда через речушку Милиновку и вовсе был переброшен, как в песне, «три жердочки березовый мосток» (на заглавном фото) — незамысловатый, но из разряда тех, что в повседневной жизни крайне необходимы.

Наверное, стоило бы выпустить книжку про наши владимирские мосты. Про историю их создания, связанные с ними интересные случаи и даже катастрофы (их, кстати, в прошлом случалось немало – например, в Боголюбово в середине XIX века, в Коврове в конце 1860-х гг. и в Пенкино в 1979-м). Стоит написать про самые большие и важные переправы. И про самые маленькие — сельские, деревенские и даже усадебные мостики. А ещё — о приметах и преданиях, связанных с мостами, о географических фамилиях, в которых отразилась «мостовая» тема, и о многом другом. Занятная бы книжица получилась!

Николай Фролов

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