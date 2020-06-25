Садоводы просят защитить «зеленый пояс» Владимира от М-12

Владельцы участков в садоводческих товариществах «Клязьма», «Колокшанец» и жители микрорайона Энергетик обратились к администрации и в горсовет Владимира с просьбой найти способ и изменить последний вариант трассировки платной магистрали «Москва-Казань» М-12. Авторы открытого письма говорят о том, что автобан нанесет огромный урон не только садоводам, но и в целом экологической обстановке Владимира, поскольку затронет «зеленый щит» города и присоединенных территорий.

Границы «зеленого пояса» обсуждались долго, но в итоге были утверждены Законодательным Собранием Владимирской области. И теперь по части территории пройдет скоростная трасса. Изучив схему магистрали, садоводы рассказывают, что она затронет и детские лагеря, в частности, муниципальный «Икар».

— Размещение платной трассы согласно предложенной «новой» трассировки закрывает возможность роста города Владимира на запад и юг. Все знают проблемы, связанные с прохождением «Пекинки» в черте города, а платная трасса – это даже не «Пекинка», которую всё-таки можно пересечь или перейти на приемлемом расстоянии. Однозначно, что платная трасса буквально разрежет город на части «до» и «после» трассы, — говорит в открытом обращении к руководству Владимира.

По последней версии трассировки М-12 магистраль построят вдоль Южного обхода.

В письме говорится, что хуже всего придется жителям Энергетика, которые в перспективе попадут в ловушку трех федеральных трасс: М-7, М-12 и Северного объезда. Развитие жилищного строительства застопорится, потому что, по мнению авторов письма, семьи не будут заинтересованы в переезде в такие территории.

«Призыв» ранее направлял запрос в администрацию Владимирской области, чтобы узнать детали согласования схемы М-12. Мы получили очень короткий и неконкретный ответ. Администрацией области и органами местного самоуправления предварительно согласована трассировка прохождения М-12. «Документация по планировке территории под строительство М-12 находится в стадии разработки. Работа по согласованию документации по планировке территории с органами местного самоуправления будет проводиться по мере готовности документации по этапам строительства» — сообщает «Белый дом».

Дорожная тема затрагивает многих владимирцев. Все, кто живет за «Пекинкой» в частном секторе и многоквартирных домах, страдают от шума и гари. Спасаются озеленением прилегающей территории и стеклопакетами в домах. Упрдор «Москва-Нижний Новгород» начало устанавливать шумозащитные экраны вдоль трассы. Об этом можно узнать, посмотрев короткое видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыв», авторов открытого письма

