Рыбак обнаружил тело утонувшего парня в районе «черного моста»

Утонувшего в Клязьме молодого человека удалось обнаружить. Как пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МЧС, тело заметил рыбак. Все произошло в районе так называемого «черного моста» в месте спуска к Клязьме. Мужчина обратился в полицию и к спасателям. Доставали погибшего из воды специалисты центральной спасательной станции.

Молодой человек пропал 4 дня назад. Инцидент произошел 14 июня в районе садового товарищества «Пойма-3». Все это время поисками парня занимались водолазы спасательной станции Владимира. Известно, что утонувшему было 22 года.

Наступившая жара уже унесла жизни нескольких жителей Владимирской области. Так, в Муроме обнаружили тело пропавшего рыбака. А накануне стало известно о смерти 17-летнего подростка в Гусь-Хрустальном. Оба эти случая в настоящее время не учтены в статистике происшествий с гибелью людей на воде. По ним продолжаются следственные мероприятия.

При этом официально купальный сезон в регионе даже не стартовал. Из-за пандемии коронавируса пляжи закрыты, в популярных местах отдыха поднят черный флаг.

— Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает население не рисковать здоровьем, дождаться старта купального сезона и проводить свой летний отдых на официально разрешённых пляжах, которые прошли освидетельствование. Также напоминаем о том, что к нарушителям могут быть применены меры административного воздействия в виде штрафа от 800 до 4000 рублей, — обращаются к жителям региона в спасательном ведомстве.

Ранее «Призыв» сообщал, что восьмилетний ребенок утонул в Вязниковском районе.

Полина Тарбеева

Фото: f1sh1ng.ru