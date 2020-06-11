Руководство «Волгабаса» озвучило свою позицию по проблемам на заводе

После появившейся в СМИ информация о невыплате заработной платы сотрудникам собинского завода «Волгабас», руководство предприятия поспешило высказать свою позицию. К настоящему моменту заработная плата за март и апрель выплачена в полном объеме всем работникам завода в Собинском районе, заявляет пресс-служба ООО «Бакулин Моторс Групп». Также уточняется, что до 20 июня будут производиться платежи за май.

На эти цели 10 июня было выделено 5 440 000 рублей.

—Имеющаяся задолженность за апрель в размере 2 100 000 рублей относится к персоналу московского офиса и будет погашена в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что в настоящее время завод «Бакулин моторс групп» стабильно работает. Компания стала победителем аукциона на поставку автобусов в Пермь. Сумма контракта составила 615 миллионов рублей. Кроме того, предприятие полностью исполняет обязательства перед европейскими заказчиками.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношение руководства собинского завода «Волгабас». Причиной этому стала невыплата заработной платы работникам.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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