Руководитель контрактной службы ГБУ «Облстройзаказчик» (на момент совершения правонарушения) привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе прокуратуры города Владимира, в отношении руководителя контрактной службы ГБУ «Облстройзаказчик» (на момент совершения правонарушения).

Прокуратурой города в соответствии с поручением прокуратуры Владимирской области изучена информация, поступившая от председателя Счетной палаты Владимирской области по вопросу нарушения законодательства о контрактной системе

В ходе проведенной проверки установлено, что должностными лицами ГБУ «Облстройзаказчик», в нарушение требований п. 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона несвоевременно размещены сведения о приемке выполненных работ по контрактам.

По итогам рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России пришел к выводу о том, что обстоятельства, указанные в постановлении о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, подтвержденные материалами настоящего административного дела, нашли свое фактическое подтверждение.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – руководителя контрактной службы ГБУ «Облстройзаказчик» (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.