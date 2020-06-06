Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Жителей Владимирской области вместе со всей страной ждут две короткие рабочие недели. Отдыхать будем больше в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. Сначала нас ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, поскольку этот день является предпраздничным, уточняет Роструд.

Отдыхать в июне также будем 24 июня.

В соответствии с указом президента России в этот день состоится отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы. Поскольку 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, предшествующее ему 23-е число предпраздничным не считается и продолжительность рабочего дня на час не сокращается, подчеркнули в Роструде.

Ранее «Призыв» сообщал, что МЧС проверяет пляжи перед началом купального сезона. Он откроется не ранее 15 июня.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»