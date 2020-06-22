Роструд напомнил о дополнительном выходном посреди недели

Жителей Владимирской области ждет четырехдневная рабочая неделя. 24 июня объявлен нерабочим днем, напоминает Роструд. В этот день в Москве и в некоторых городах страны пройдут Парады Победы. При этом 23 июня останется полным рабочим днем. Так как он не является предпраздничным, сокращать на час его не планируется.

24 июня объявлен нерабочим днем.

Парад, который планировалось провести 24 июня во Владимире, отменили. Решение было принято после совещаний с представителями Роспотребнадзора, 27-й гвардейской ракетной армии и других ведомств. Как отметил губернатор, ситуация с COVID-19 в регионе еще не стабилизировалась и область пока не подошла ко второму этапу снятия ограничений. В такой ситуации главный санитарный врач выступила против массовых мероприятий. В Коврове шествие не отменили, но перенесли на неопределенный срок.

Ранее «Призыв» сообщал, что сегодня во Владимирской области почтили память павших в Великой Отечественной войне.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»