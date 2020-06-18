«Ростелеком» высадил аллею сирени во Владимире

«Ростелеком» принял участие в экологической акции, посвященной празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники компании совместно с представителями администрации и журналистами высадили 40 саженцев сортовой сирени на главной аллее в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира.

Мероприятие направлено на расширение зеленой зоны города и улучшение экологической обстановки.

Участники акции, высаживая деревья на центральной аллее парка, смогли не только внести свой вклад в озеленение города, но и отдать дань памяти павшим героям в Великой Отечественной войне.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Центральный парк — одно из самых любимых мест прогулок горожан. Надеемся, что наша сиреневая аллея уже в следующем году оправдает свое название “Цветы Победы” и порадует своим цветением. Планировалось, что мы завершим все работы по посадке саженцев в мае, однако общая ситуация в стране внесла свои коррективы и в этот процесс. Радует заключение экологов о том, что сирень можно сажать и весной, и летом при достаточном поливе. Мы приготовили очень красивые сорта военной серии, выведенные известным коллекционером-фронтовиком Леонидом Колесниковым – создателем более трехсот сортов русской сирени. Владимирцев порадуют сорт “Капитан Гастелло“ со знаменитыми цветками-«пропеллерами», а также очень редкий и эффектный “Маршал Жуков“».

Анна Тумановская, журналист интернет-издания «Призыв», участница акции:

«Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отечественной войне, это символ Победы! Парк – это зеленый уголок и гордость нашего города. Здесь замечательная благоустроенная территория, много лавочек, фонтан, детям есть где поиграть и заняться спортом. Мамы гуляют с колясками, а малыши постарше играют на детских площадках. Часто бываем здесь всей семьей, гуляем с собакой и очень рады, что сегодня прошла такая акция. Теперь будем не только тут гулять, но и наблюдать за тем, как растет и цветет наша аллея».