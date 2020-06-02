«Ростелеком» создал сеть GPON еще для 3,5 тысяч домохозяйств Владимирской области

«Ростелеком» расширил географию предоставление услуг широкополосного доступа в интернет по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) во Владимирской области. Оптикой провайдера охвачено 3,5 тыс. новых домохозяйств в поселках Мстера, Достижение, Ославское, Муромцево и Лаврово, в которых проживают более 10 тыс. человек. Специалисты компании проложили почти 100 километров оптических линий.

GPON позволяет обеспечить скорость доступа до 1 Гбит/с, что выше, чем скорость передачи данных по другим технологиям. На базе GPON компания «Ростелеком» предоставляет все услуги через один кабель с организацией беспроводного доступа внутри квартиры или дома.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«GPON – одна из самых современных технологий доступа в интернет – позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в квартиру или частный дом. Ресурсы технологии позволяют говорить о перспективах внедрения современных услуг связи для лучшего качества жизни на селе – от высокоскоростного интернета до видеонаблюдения. Работы по строительству сетей ведутся непрерывно и активно продолжаются и в 2020 году. Уже к концу первого полугодия планируем, что оптика придет в крупные поселки Гусь-Хрустального, Камешковского, Муромского, Петушинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов области».

Узнать более подробную информацию об услугах, предоставляемых по технологии GPON, и оформить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по телефону 8-800-1000-80