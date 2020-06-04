«Ростелеком» предоставил «Россельхозбанку» во Владимире дополнительные услуги связи

«Ростелеком» заключил с АО «Россельхозбанк» договор на предоставление услуг беспроводного интернета в головном офисе во Владимире. К Wi-Fi подключены клиентский зал и кабинеты обслуживания клиентов. Технология позволяет одновременно осуществлять до 30 подключений на скорости 30 Мбит/с каждое. Для посетителей услуга доступа в интернет – бесплатная.

«Россельхозбанк» сотрудничает с «Ростелекомом» уже более 10 лет. За это время банк значительно расширил линейку предложений для своих клиентов, в связи с чем увеличился и объем потребляемых услуг связи. В настоящее время «Россельхозбанк» использует услуги междугородной, международной и местной телефонной связи, доступ в интернет для банкоматов, IP VPN.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Услуга “Управляемый Wi-Fi“ – один из наиболее популярных сервисов “Ростелекома“ в бизнес-сегменте. Во-первых, наличие гостевого доступа – это проявление заботы о клиентах и показатель уровня сервиса. Во-вторых, это выгодно самим заказчикам: клиенты проводят в зоне гостевого доступа больше времени, можно размещать рекламу на странице приветствия, а также получать статистику посещаемости. В-третьих, все сложности, связанные с авторизацией, «Ростелеком» берёт на себя в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Услуга включает возможности управления настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной web-страницы, размещения рекламной информации».

Елена Утенкова, директор Владимирского регионального филиала «Россельхозбанка»:

«Мы стремимся к созданию максимально комфортных условий для наших клиентов. Новая услуга поможет обеспечить доступ клиентов к финансовым услугам, выбрать для себя наиболее подходящий ипотечный или потребительский кредит еще до консультации со специалистом, а также оформить вклад в режиме онлайн по более выгодным ставкам. При этом совершить операции возможно самостоятельно или с помощью консультантов».

Подключить «Управляемый Wi-Fi» и другие сервисы для бизнеса можно на сайте в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.