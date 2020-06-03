Роспотребнадзор разрешил плановую стоматологическую помощь

Стоматологические поликлиники Владимирской области теперь снова могут оказывать плановую помощь. Такое постановление выпустил главный санитарный врач региона. Ранее пациенты могли получить только экстренное лечение. Полный текст документа опубликован на сайте Роспотребнадзора. Найти его можно здесь.

До этого поликлиники оказывали только экстренную стоматологическую помощь.

В постановлении также упоминается, что плановая медицинская помощь должна оказываться и пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь угрозу жизни и здоровью, которые завершают или проходят курс лечения в дневном стационаре. Документ разрешает и плановую вакцинацию, и вакцинацию по эпидемиологическим показаниям. До этого прививки можно было делать только детям.

Ранее «Призыв» сообщал, что диабетику с зубной болью отказали в дальнейшем лечении в городской поликлинике именно на основании указов, запрещавших плановую стоматологическую помощь.

Елена Пляскина

Фото: paycron.com