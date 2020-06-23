Роспотребнадзор перебдел с открытием летних веранд кафе

Когда улеглись крики радости и слёзы ликования по поводу открытия летних кафе на свежем воздухе, мэрия Владимира опубликовала на своём сайте требования Роспотребнадзора к такого рода заведениям. Там 16 пунктов — есть более реальные к выполнению, есть менее. Сложим пальцы крестиком, и пожелаем, чтобы наличие требований не отпугнуло рестораторов. Очень, знаете ли, хочется почувствовать себя, как в добрые старые времена: с чашкой кофе в одной руке и рогаликом в другой, сидящим в нормальной расслабленной позе где-нибудь в центре Владимира. Или на набережной Мурома, кому что ближе.

Предприятий общественного питания с обслуживанием на открытом воздухе открываются сегодня, 23 июня 2020 года.

Итак, чего же требуют от владельцев кафе и прочих заведений, работающих для насыщения соотечественников? Для удобства разделим правила на те, что почувствуют на себе посетители, и на те, что предписаны работникам заведений. По нам, по гостям: мы не сможем сесть кучно, расстояние между столиками — минимум полтора метра. Еду и напитки получим в одноразовой посуде (прощай, звон бокалов!). При входе на веранду установлены дозаторы или иные средства для обработки рук — это тоже нам, моем руки перед едой! Наконец, массовых мероприятий — свадеб, банкетов, не дай Бог, поминок, а также прочих житейских событий — не допускается.

Куда обширнее требования непосредственно для рестораторам. Понятно, что они должны контролировать работников: измерять им температуру, вести учёт здоровья и т.п. Ещё — обеспечить их масками: одну на три часа работы. Выдать перчатки и антисептики для рук. Далее – нужно проводить влажную уборки производственных и прочих заведений с применением дезсредств не менее 4-х раз на дню. А туалеты надо драить каждый час.

Кроме того, нужно создать, как минимум, 5-дневный запас моющих и дезинфицирующих средств и средств личной защиты: масок, респираторов, перчаток. Столы-стулья будут протирать после каждого посетителя. Все использованные маски, перчатки и одноразовую посуду перед тем, как швырнуть в мусорный контейнер, поместят в герметичную упаковку (поясним: это 2 полиэтиленовых пакета).

Вот такие требования. Судя по всему, суровость их не отпугнула владимирские заведения общепита, имеющие летние веранды. В центре Владимира, да и не только в центре, рядом с кафешками уже расставлены столики, зонтики, первопроходцы-посетители заказывают кофе и что там ещё в меню. У кафе выбор невелик: надо выживать. Когда ждать третьего этапа снятия ограничений, при котором заработают все организации, неизвестно, и поэтому — кушать подано!

Алексей Сарычев

Фото «Призыва»