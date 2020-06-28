Роспотребнадзор дал пояснения, как возить туристов

С введением послаблений в режим повышенной готовности в Краснодарском крае и Крыму владимирцы стали задумываться об отдыхе на юге. Чтобы добраться до железнодорожного вокзала или аэропорта Москвы, обычно заказывают микроавтобус или такси. Региональное управление Роспотребнадзора выдало рекомендации владельцам транспортных средств, осуществляющим пассажирские перевозки. Требования к безопасности передвижений сохраняются.

— Перед выходом в рейс необходимо померить температуру у водителя, записать её в журнал. В салоне автобуса или автомобиля должно быть достаточное количество дезинфицирующего средства для обработки рук, а также масок с расчётом действия каждой не более 3 часов. У водителя обязательно должна быть бутилированная вода с одноразовой посудой, — поясняет пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

За соблюдением предписаний Роспотребнадзора должен следить руководитель транспортного предприятия.



Самое главное требование для пассажиров — это дистанция. В автобусах, в том числе и малой вместимости, допускается размещение пассажиров с полутораметровый дистанцией. В машину можно брать не более двух человек. У пассажиров тоже должны быть маски и антисептики.

В регионе также возобновилась туристская деятельность. Разрешили открыться турфирмам и музеям. В центре Владимира заметно прибавилось людей. Среди них многое туристов. Это заметно по буклетам, селфи на фоне Золотых ворот и интересу к сувенирной продукции. Кстати, ларьки на Летне-Перевозинской с большим выбором сувенирки тоже заработали.



Сейчас Владимиро-Суздальский музей-заповедник решает, какие экспозиции можно открыть с учетом предписаний Роспотребнадзора. Подробно «Призыв» сообщал об этом здесь.

Анна Тумановская

Фото Петра Соколова