Родителям повторно дадут по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Новые выплаты на детей получат россияне в июле. Об этом объявил сегодня в обращении к народу президент страны Владимир Путин. На каждого ребёнка до 16 лет включительно снова дадут по 10 тысяч рублей. Выплаты положены и на малышей, которым не исполнилось три года. Ранее подобная форма поддержки пап и мам уже применялась в текущем месяце: во Владимирской области деньги на счета родителей пришли 1 июня – в День защиты детей.

Ранее выплаты в регионе были произведены почти на 140 тысяч детей.

Подавать заявки на получение детских выплат тем, кто уже делал это ранее, необходимости нет. Средства будут начислены автоматически, заверил Владимир Путин. Те же, кто за выплатой пока не обращался, могут сделать это в отделениях Пенсионного фонда и на портале госуслуг. В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

Необходимость повторной выплаты на детей глава государства объяснил тем, что связанные с пандемией COVID-19 трудности ещё не отступили, и экономика пока не заработала в полную силу.

Андрей Долькин

Фото: kremlin.ru