Режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет продлили

Режим самоизоляции для жителей Владимирской области старше 65 лет продлили. Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. В документе говорится, что из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе ограничительные меры для этих пенсионеров будут действовать до 28 июня, а потом их могут продлить еще на две недели. Т.е. граждане старше 65 лет должны оставаться дома. Исключение составляют обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина или аптеки.

Впрочем, мало кто из пенсионеров соблюдает предписанную самоизоляцию. Тем более в самый разгар дачного сезона. Бабушки и дедушки пользуются общественным транспортом и не вспоминают про ограничения.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области официально с внесением соответствующих изменений в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» открыли парки и скверы. Хотя они и так были открыты.

Елена Пляскина

Фото: mignews.com.ua