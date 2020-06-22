Ремонт дорог во Владимире идет с опережением графика

Во Владимире наполовину завершён капитальный ремонт дорог, которые вошли в федеральный нацпроект «Качественные и безопасные дороги». Специальная экспертная комиссия приняла работы по ремонту Судогодского шоссе, от моста через Клязьму до улицы Центральной в микрорайоне Коммунар и дороги Ладога-Лунево. Оба объекта выполняло госпредприятие «ДСУ-3». Обновили почти по 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Появились новые тротуары и пешеходные переходы. Так, выполнен основной объем работ на проспекте Ленина, улицах Луначарского и Усти-на-Лабе. Подрядчики делали не только проезжую часть, но и тротуары. Впервые за многие годы там появятся ровные дорожки, ведущие к школам.



— Наряду с контролем сроков исполнения муниципальных контрактов на особом контроле качество работ. Гарантия на дорожные объекты по национальному проекту составляет 5 лет. В случае нарушения условий контрактов подрядчики рискуют попасть в реестр недобросовестных поставщиков, — сообщает пресс-служба администрации города.

В 2020 году на капитальный ремонт дорог и тротуаров выделено 250 миллионов рублей.

Из списка нацпроекта выполняются работы на Ерофеевском спуске и улице Мира. Одновременно с «большим» ремонтом делается и текущий. По обращениям горожан уже заасфальтировали ямы на дублере по Промышленному проезду. Следующий в списке – Красносельский проезд.

Новой дороги с тротуарами ждут и жители новостроек на улицах Мира и Студенческая. Как «Призыв» сообщал ранее, жители сделали свой вариант выезда и пешеходные дорожки, но узаконить эти объекты не могут.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»