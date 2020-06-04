Реклама микрокредитной компании «Финанс инвест», размещенная в газете «ПРОгород», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении АО «МКК Финанс инвест», редакции газеты «ПРОгород»).

Во Владимирское УФАС России поступило обращение от Центрального Банка Российской Федерации по факту размещения в издании «PRO ГОРОД» в газете №51 от 21.12.2019 на стр. 11 рекламной информации о предоставлении займов следующего содержания: «Деньги до з/п Рынок на Чайковского. Финанс Инвест. 89005845777»не соответствующего ФЗ «О рекламе», поскольку АО Микрокредитная компания «Финанс Инвест» не имеет специального статуса для осуществления деятельности по выдаче потребительских кредитов, а также не соответствует требованиям о наличии соответствующих лицензий, разрешений, аккредитации либо включения в соответствующий реестр или членства в соответствующих саморегулируемых организациях.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как рекламодатель АО «МКК Финанс инвест» не имеет специального статуса для осуществления деятельности по выдаче потребительских кредитов, а также не соответствует требованиям о наличии соответствующих лицензий, разрешений, аккредитации либо включения в соответствующий реестр или членства в соответствующих саморегулируемых организациях, что нарушает требования ч. 13, ч.14 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе в связи с фактическим прекращением деятельности АО «МКК Финанс инвест» в г. Владимир